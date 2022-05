Covid, dal 16 maggio stop all'obbligo di mascherina sugli aerei in Ue

Dal 16 maggio non sarà più obbligatorio indossare la mascherina sui voli in Unione europea.

E' quanto prevedono le nuove linee guida sulla sicurezza dei viaggi, stilate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ( Ecdc ) e dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea ( Aesa ). Il dispositivo di protezione resta comunque fortemente raccomandato per chi tossisce o starnutisce e, si legge nelle linee guida, "resta una delle difese migliori contro la trasmissione di Covid-19".