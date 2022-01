Covid, contagi sul volo Italia-India: un gruppo di positivi fugge dalla quarantena

Ap/Lapresse

Erano partiti dall'Italia, nazione nel quale lavorano, in 179. All'arrivo in aeroporto nel loro Paese d'origine, l'India, la maggioranza di loro risulta positiva al Covid. Fuori dall'aeroporto di Amritsar si scatena il caos: tra i 125 positivi c'è chi accusa il governo di orchestrare una "cospirazione" e una decina di contagiati decide di darsi alla fuga per evitare la quarantena.