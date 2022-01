India, 65enne riceve almeno otto dosi di vaccino anti-Covid: "Mi fa passare i dolori" | Aperta un'inchiesta

Ansa

Un 65enne, Brahmdeo Mandal, è riuscito a farsi iniettare almeno otto dosi di vaccino anti-Covid recandosi in diversi hub e utilizzando le carte d'identità dei parenti. L'uomo, un postino in pensione, ha dichiarato di averlo fatto perché il vaccino "gli fa passare i dolori e lo aiuta a rimanere in salute". Come spiega la Bbc, che riporta la notizia, la settimana scorsa, Mandal è stato scoperto - e bloccato - in un centro vaccinale poco prima di ricevere un'altra dose. Sul fatto, accaduto in India, è stata aperta un'inchiesta.