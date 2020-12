Covid, Cnn: Rudy Giuliani ricoverato in ospedale a Washington

-afp

Rudy Giuliani è stato ricoverato in ospedale: l'ex sindaco di New York e avvocato di Donald Trump è risultato positivo al Covid. Lo riferisce la Cnn, secondo cui si trova al Georgetown University Medical Center di Washington. Giuliani è una persona ad alto rischio per l'età (76 anni), il vizio del fumo e un tumore alla prostata per il quale è stato a lungo in cura.