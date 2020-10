Covid, Trump: "Ho fatto il test, sto bene e non prendo più farmaci"

Afp

Per la prima volta dopo le dimissioni dall'ospedale Donald Trump, che era stato ricoverato per coronavirus, è apparso in una videointervista, affermando di stare bene e di non assumere alcun farmaco da otto ore. "Sono stato nuovamente sottoposto a test, ma non so i numeri o altro", ha detto il presidente. Per ora il suo medico non ha fornito nuovi aggiornamenti e non è chiaro se Trump sia negativo o meno.