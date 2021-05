Covid Argentina, 22enne attende per ore il ricovero e poi muore: la foto mentre aspetta un letto sdraiata a terra è virale

Una ragazza di 22 anni, Lara Arreguiz, è morta a causa del Covid. E' accaduto in Argentina. La giovane, che studiava veterinaria, soffriva di diabete. Ha iniziato a manifestare i sintomi del virus il 13 maggio, così i genitori hanno deciso di portarla al centro sanitario Protomédico di Santa Fe, dove i medici le hanno riscontrato una polmonite bilaterale. Tuttavia, non essendoci posti letto disponibili, l'hanno rimandata a casa, dandole appuntamento a distanza di tre giorni. Poiché si sentiva ancora male, però, i genitori hanno deciso di trasferirla all'Ospedale Iturriaspe. Ma anche in questo caso, non c'erano posti. Lara si è quindi sistemata sul pavimento, dove è rimasta per ore. Da quel momento, la situazione è peggiorata: la 22enne è poi stata ricoverata, ma è morta una settimana dopo. Una foto che la ritrae sdraiata a terra, pubblicata dalla madre, è diventata virale.