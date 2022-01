Covid, ad Amsterdam migliaia in piazza contro le restrizioni: scontri con la polizia

Ansa 1 di 12 Ansa 2 di 12 Ansa 3 di 12 Ansa 4 di 12 Ansa 5 di 12 Ansa 6 di 12 Ansa 7 di 12 Ansa 8 di 12 Ansa 9 di 12 Ansa 10 di 12 Ansa 11 di 12 Ansa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ad Amsterdam migliaia di persone si sono radunate per manifestare contro le misure del governo per contrastare la diffusione del Covid. A nulla è, infatti, servito il divieto emesso dal sindaco della capitale olandese. Un gruppo di persone in tuta e maschere bianche ha mostrato cartelli con scritto "Non si tratta di un virus, si tratta di controllo" o "Meno repressione, più cura". Si sono verificati scontri tra i manifestanti e la polizia.