Covid, 60 navi da crociera sotto osservazione delle autorità Usa

Afp

Le autorità sanitarie americane stanno monitorando 60 navi da crociera in seguito ad alcuni casi di Covid registrati a bordo. Lo afferma il Centers for Disease Control and Prevention. Nei giorni scorsi 55 persone sono risultate positive al Covid a bordo di una nave da crociera Royal Carribean partita dalla Florida. Le isola caraibiche di Curaçao e Aruba, nelle Antille olandesi, avevano vietato l'attracco.