Covid, 17 decessi in 24 ore nel Regno Unito | La Germania prolunga il lockdown fino al 18 aprile

Nelle ultime 24 ore nel Regno Unito sono stati registrati 5.342 nuovi casi di Covid-19 e 17 decessi, il minimo da sei mesi . Intanto la Germania prolunga il lockdown di quattro settimane, fino al 18 aprile, e nessuna eccezione per Pasqua , con possibile introduzione del coprifuoco notturno. E' tensione fra Ue e Russia sul vaccino Sputnik V . "Difendono le aziende, non le persone", afferma Putin , che martedì si sottoporrà alla somministrazione.

La disputa Ue-Russia - In un'Europa dove la pandemia del coronavirus continua a correre, resta alta l'attenzione - e la tensione - sui vaccini. E' intervenuto nel dibattito il presidente russo, dicendosi sorpreso dalla dichiarazione del commissario per il Mercato interno dell'Ue, Thierry Breton, secondo cui lo Sputnik V non sarebbe necessario in Europa. "E' una strana affermazione", ha detto Putin. "Quali interessi sono tutelati e rappresentati da queste persone? Gli interessi di alcune aziende farmaceutiche o dei cittadini dei Paesi europei?". Breton aveva detto: "Poiché siamo il continente che ha il maggior numero di vaccini, quattro autorizzati, non abbiamo assolutamente bisogno dello Sputnik V".

L'Europa e lo Sputnik V - Putin ha anche avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, con cui ha discusso "in particolare la possibilità di utilizzare il vaccino russo". Questo mentre si avvicina il Consiglio Ue del 25-26 marzo, dove si discuterà anche la relazione bilaterale. Un team di esperti dell'Ema è atteso in Russa il 10 aprile.

Tensione anche fra Ue e Regno Unito - Nel frattempo, sale la tensione anche tra Ue e Londra sulle forniture del vaccino AstraZeneca. E, in particolare, sulla produzione degli impianti di Halix, in Olanda. Già nei giorni scorsi i leader del blocco comunitario si erano scagliati contro il fatto che troppe dosi escano dall'Ue, e non altrettante vi entrino. Londra insiste e ha annunciato che ricorderà all'Unione il suo impegno a consentire ai produttori dei vaccini di adempiere ai contratti, inclusa l'esportazione di dosi verso il Regno Unito. "Possiamo all'Ue gli impegni presi, e in particolare quello che il presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha preso con il primo ministro", sul fatto "l'Ue non impedirà alle aziende di adempiere agli obblighi contrattuali di fornitura", ha detto il ministro dell'Assistenza sociale Helen Whately. Il premier Johnson domenica ha intanto sentito la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il presidente francese, Emmanuel Macron, sul tema.

Picco di terapie intensive in Francia - La Francia, dal canto suo, registra il più alto numero di persone in terapia intensiva: 4.548 sulle 26.488 ricoverate, mai così tante da novembre, mentre 343 persone sono morte in 24 ore.

Spagna: "AstraZeneca è somministrabile fino ai 65 anni" - La Spagna ha innalzato il limite d'età massimo per il vaccino AstraZeneca, portandolo da 55 a 65 anni. "Il limite d'età fissato a 55 anni è abolito e il limite è esteso a 65 anni ", ha detto il ministro della Salute Carolina Darias in una conferenza stampa. Il via libera all'estensione dell'uso del vaccino anglo-svedese è arrivato a seguito di un incontro con i dipartimenti sanitari regionali.