Usa, l'appello del repubblicano McConnell: basta sforzi per ribaltare voto

Afp

Il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell, che ha riconosciuto la vittoria di Joe Biden, avrebbe rivolto ai senatori del suo partito un appello a porre fine agli sforzi per ribaltare l'esito delle elezioni presidenziali. Secondo quanto riporta il New York Times, McConnell avrebbe chiesto di non partecipare all'ultimo tentativo quando il Congresso si riunirà per contare i voti del collegio elettorale il 6 gennaio.