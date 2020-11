Usa 2020, Twitter censura il post di Trump sulle "elezioni rubate"

Twitter

Twitter ha segnalato il tweet di Donald Trump nel quale il presidente ha accusato i democratici: "stanno cercando di rubarci le elezioni - ha scritto- Non lo consentiremo". Non è la prima volta che il social network "zittisce" il presidente per i suoi post ritenuti non in linea con le regole fissate proprio per queste presidenziali che miravano ad arginare il fenomeno delle fake news.