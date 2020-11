Usa 2020, via all'Election Day: aperti i primi seggi | L'appello di Biden: "Vai a votare America" 

Comincia la lunga giornata elettorale delle presidenziali americane , con i seggi aperti a New York e in altri quattro Stati della costa orientale degli Usa. In attesa dell'esito delle urne, il candidato dem Joe Biden , ancora in campagna elettorale nello Stato chiave della Pennsylvania, rivolge il suo ultimo appello ai cittadini. "E' l'Election Day. Vai a votare America".

Gli americani sono chiamati a scegliere chi guiderà la Casa Bianca per i prossimi quattro anni tra Donald Trump e Joe Biden, ma anche a votare per per il Congresso rinnovando la Camera dei Rappresentanti, attualmente a maggioranza democratica, e un terzo del Senato oggi in mano ai repubblicani. In alcuni Stati tra cui la California e il Mississippi si vota anche per una serie di referendum.

L'apertura dei seggi: si parte sulla costa orientale I primi seggi ad aprire sono quelli della costa orientale, da New York alla Pennsylvania, dalla Virginia alla Florida, passando per il District of Columbia dove si trova la capitale federale Washington. Toccherà poi via via agli altri Stati fino alla California e a tutta la costa occidentale. Gli ultimi seggi ad aprire alle Hawaii e in Alaska.