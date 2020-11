Usa 2020, Trump twitta video Foxnews con sotto la scritta "frode"

Sparito da quando è stata ufficializzata l'elezione di Joe Biden come presidente degli Stati Uniti, da stamane Donald Trump sta postando su Twitter brevi video di Foxnews nei quali giornalisti o rappresentanti repubblicani contestano l'esito del voto . Sotto a tutte le sei clip postate nell'ultima ora, il social network ha inserito l'avviso: "Questa dichiarazione su una frode elettorale è contestata ".

Il tycoon intanto sta pensando di organizzare una serie di comizi in stile campagna elettorale nel tentativo di proseguire la lotta per il riconteggio dei voti in diversi Stati chiave (swing states), dopo che i principali media hanno assegnato a Joe Biden la vittoria. Lo hanno indicato alcuni consiglieri presidenziali, secondo quanto riporta la stampa.

A quanto filtra, Trump intende annunciare la creazione di squadre speciali per il riconteggio dei voti in Georgia, Arizona e Pennsylvania; durante questi raduni, gli "special teams" mostreranno necrologi di persone che presumibilmente hanno votato ma in realtà, appunto, sono morte. I media statunitensi avevano precedentemente riferito che ci sono stati diversi casi di persone decedute che hanno votato alle elezioni.