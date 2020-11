Usa 2020, Trump si affida a Giuliani per ricorsi su voto

Ansa

Il presidente Usa Donald Trump ha affidato all'avvocato Rudy Giuliani l'incarico di guidare la battaglia legale contro la vittoria di Joe Biden alle presidenziali. Lo ha reso noto il New York Times. La decisione è arrivata dopo che il tycoon ha subito una serie di sconfitte in tribunale. Con l'assegnazione degli ultimi Stati rimasti in bilico la corsa alla Casa Bianca si è chiusa con 306 grandi elettori per Biden e 232 per Trump.