Usa 2020, segretario Stato Georgia: "Nessuna frode, Trump ha perso"

Afp

Il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, ha ribadito che il presidente Usa Donald Trump ha perso la Georgia nelle presidenziali. "Non abbiamo mai trovato una frode sistemica, non abbastanza da ribaltare l'esito delle elezioni. Abbiamo oltre 250 casi adesso, ma al momento non vediamo nulla che possa ribaltare la volonta' del popolo qui in Georgia", ha detto Raffensperger, che è repubblicano.