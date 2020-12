Usa 2020, Putin riconosce vittoria di Biden e si congratula

Il presidente russo ha osservato che, in questa prospettiva, la cooperazione russo-americana, basata sui principi di uguaglianza e di rispetto reciproco, "risponderebbe agli interessi dei popoli di entrambi i Paesi e dell'intera comunità internazionale". "Da parte mia, sono pronto per l'interazione e i contatti con lei", ha sottolineato il capo dello Stato russo rivolgendosi a Biden.

Biden: "Ora Trump dovrebbe accettare la mia vittoria" - Nel suo discorso da Wilmington, Joe Biden ha ricordato che nel 2016 Trump affermò di aver vinto con una "valanga di voti". Se quella fu una vittoria schiacciante, il neo presidente sottolinea di voler "suggerire rispettosamente" che ora Trump dovrebbe accettare la vittoria di Biden. "La democrazia ha prevalso. Se qualcuno non lo sapeva prima, lo sappiamo adesso. Ciò che batte nel profondo del cuore del popolo americano è questo: la democrazia". Ha detto ancora Joe Biden nel suo discorso alla nazione.

"Il diritto di essere ascoltato - ha affermato -. Per far contare il tuo voto, per scegliere i leader di questa nazione, per governare noi stessi". "In America, i politici non prendono il potere, le persone glielo concedono - ha dichiarato -. La fiamma della democrazia è stata accesa in questa nazione molto tempo fa. E ora sappiamo che niente, nemmeno una pandemia o un abuso di potere, può spegnere quella fiamma". Biden ha affermato che si impegnerà a essere il "presidente di tutti gli americani" e che "lavorerà altrettanto duramente per quelli di voi che non hanno votato per me, come lo faro' per quelli che lo hanno fatto".