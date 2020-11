Usa 2020, la chiusura dei seggi negli Stati ora per ora

Ecco una guida ora per ora per orientarsi durante la lunga notte elettorale di Usa 2020 scandita dalla chiusura dei seggi nei vari Stati. Il conteggio delle schede potrebbe però rallentare a causa dell'elevato numero di voti per corrispondenza. E' possibile allora che l'annuncio del vincitore possa slittare per giorni, a meno che non si assista al trionfo di uno dei due candidati. In quest'ultimo caso in Italia il risultato potrebbe arrivare fra 4 e le 5 del mattino di mercoledì 4 novembre.

12.00 DEL 3 NOVEMBRE (ora italiana) Aprono i primi seggi sulla costa orientale americana. Alle 15 al via il voto in California e sulla costa occidentale.

1.00 DEL MATTINO DI MERCOLEDI' 4 NOVEMBRE Chiudono i primi seggi in Indiana, Kentucky, Georgia, South Carolina, Vermont e Virginia.

1.30, E' L'ORA DEL NORTH CAROLINA Chiudono i seggi in North Carolina, West Virginia e in Ohio che mette in palio 18 grandi elettori. Cruciale quest'anno nella corsa alla Casa Bianca, oltre al solito Ohio, il North Carolina con i suoi 15 grandi elettori.

2.00, TOCCA A FLORIDA E PENNSYLVANIA Sono due degli Stati chiave nella corsa alla Casa Bianca con in palio complessivamente 49 grandi elettori, di cui 20 per la Pennsylvania e 29 per la Florida. Complessivamente chiudono i seggi in 16 Stati, incluso il District of Columbia della capitale Washington.

3.00, E' IL MOMENTO DEL TEXAS Chiudono i seggi in Texas (38 grandi elettori), Stato roccaforte dei repubblicani che quest'anno i democratici potrebbero sbancare. Si chiude anche in due Stati chiave, il Wisconsin e il Michigan, che nel 2016 Donald Trump strappo' a Hilllary Clinton.

4.00-5.00, L'ORA DELLA VERITA' Alle 4 ora italiana urne chiuse in altri quattro Stati, tra cui lo Utah e alle 5 in altri cinque Stati, tra cui la California, roccaforte Dem con i suoi 55 grandi elettori. E' il momento in cui potrebbe arrivare l'annuncio della vittoria.

7.00, ALASKA, L'ULTIMO STATO E' l'ultimo Stato a votare. Gli ultimi seggi, quelli nella regione piu' occidentale, chiudono quando sulla East Coast è già mercoledì 4 novembre. Dopo le Hawaii, le cui urne chiudono quando a New York e' mezzanotte.