Usa 2020, Joe Biden è il candidato presidente più votato di sempre

Afp

Joe Biden è il candidato più votato nella storia delle presidenziali americane. Batte Barack Obama, che nel 2008 aveva conquistato 69.498.516 voti. Mentre lo scrutinio è ancora in corso, Biden ne ha già raccolti 69.589.840. L'ex vicepresidente è attualmente in testa su Donald Trump per il voto popolare, con il tycoon che finora ha incassato 66.706.923 voti.