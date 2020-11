Usa 2020, Trump: ero avanti, poi arrivata ondata di schede a sorpresa

Elezioni Usa, il voto postale diventa determinante Afp 1 di 54 Afp 2 di 54 Afp 3 di 54 Afp 4 di 54 Afp 5 di 54 Afp 54 di 54 Afp 54 di 54 Afp 54 di 54 Afp 54 di 54 Afp 10 di 54 Afp 11 di 54 Afp 12 di 54 Afp 13 di 54 Afp 14 di 54 Afp 15 di 54 Afp 16 di 54 Afp 17 di 54 Afp 18 di 54 Afp 19 di 54 Afp 20 di 54 Afp 21 di 54 Afp 22 di 54 Afp 23 di 54 Afp 24 di 54 Afp 25 di 54 Afp 26 di 54 Afp 27 di 54 Afp 28 di 54 Afp 29 di 54 Afp 30 di 54 Afp 31 di 54 Afp 32 di 54 Afp 33 di 54 Afp 34 di 54 Afp 35 di 54 Afp 36 di 54 Afp 37 di 54 Afp 38 di 54 Afp 39 di 54 Afp 40 di 54 Afp 41 di 54 Afp 42 di 54 Afp 43 di 54 Afp 44 di 54 Afp 45 di 54 Afp 46 di 54 Afp 47 di 54 Afp 48 di 54 Afp 49 di 54 Afp 50 di 54 Afp 51 di 54 Afp 52 di 54 Afp 53 di 54 Afp 54 di 54 leggi dopo slideshow ingrandisci

Donald Trump su Twitter torna ad agitare lo spettro dei brogli, nel commentare il probabile recupero di Joe Biden in Stati come il Michigan e il Wisconsin. "Questa notte ero avanti in molti Stati chiave - afferma il presidente Usa -, in quasi tutti quelli governati dai democratici. Poi, ad uno ad uno, i vantaggi sono magicamente scomparsi, nel momento in cui sono state contate discariche di schede a sorpresa. Molto strano".