Usa 2020, Joe Biden aumenta il proprio vantaggio in Nevada

Afp

Joe Biden aumenta il suo vantaggio su Donald Trump in Nevada, Stato che vale sei voti elettorali per le presidenziali americane. Con un nuovo gruppo di schede conteggiate, il candidato democratico registra oltre 22mila voti in più del rivale, il doppio dell'ultimo vantaggio registrato finora. Lo riferisce la Cnn. Giovedì in Nevada le poste statunitensi hanno consegnato oltre 1.200 schede elettorali.