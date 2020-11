Usa 2020, gli Stati Uniti alle urne: la lunga notte elettorale di Trump e Biden

Nelle elezioni per il Congresso c'è un numero record di candidate donne, anche di colore: 318 per i 535 seggi disponibili tra Camera (rinnova per intero) e Senato (rinnovato per un terzo). Di queste 318, 117 sono donne di colore. Il precedente primato risale alle elezioni di Midterm del 2018, quando scesero in campo 257 donne. Tra le possibili novità ci sono Candace Valenzuela, che se vincesse nel 24esimo distretto in Texas diventerebbe la prima "black latina" al Congresso. Cori Bush, una infermiera progressista che si è distinta nelle proteste contro la brutalità della polizia a Ferguson nel 2014, potrebbe invece diventare la prima donna afroamericana a rappresentare il Missouri al Congresso. Infine Joyce Elliot, senatrice statale dell'Arkansas, potrebbe divenire la prima esponente afroamericana di questo Stato al Congresso. Attualmente al Congresso siedono 127 donne, di cui 48 di colore.