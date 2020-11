Usa 2020, giudice della Georgia respinge l'azione legale di Trump

Ansa

Un giudice della Georgia ha respinto l'azione legale avviata dal gruppo elettorarle di Donald Trump sui voti. Nel ricorso Trump aveva chiesto di assicurare il rispetto delle leggi sui voti per corrispondenza. Lo Stato della Georgia, che porta in dote 16 grandi elettori, è contesa dai due candidati. Joe Biden è a poche migliaia di voti dal rivale e nelle ultime ore ha compiuto un gran recupero frutto dei voti espressi via posta.