Usa 2020, Biden: "Agirò dal primo giorno per combattere Covid"

"Agirò fin dal primo giorno per fermare il Covid". E' quanto assicurato dal candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, che ha parlato a Wilmington, nel Delaware, con a fianco la candidata vicepresidente Kamala Harris. Intanto il conteggio in cinque Stati chiave è ancora in corso e Biden aumenta il suo distacco su Donald Trump in Pennsylvania, Georgia e Nevada.