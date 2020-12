Usa 2020, Barr: nessuna prova di brogli che possano cambiare esito del voto

-afp

"Il Dipartimento della Giustizia e quello della Sicurezza interna hanno esaminato le accuse di frode sistematica e dell'uso di macchine programmate essenzialmente per stravolgere i risultati delle elezioni ma per ora non hanno visto nulla che le corrobori e che cambi l'esito del voto". A dirlo, smentendo il presidente Trump, è il ministro della Giustizia americano William Barr in un'intervista all'agenzia Associated Press.