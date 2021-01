Trump: "Non lascio Casa Bianca, ballottaggi in Georgia decisivi"

"Non possiamo permettere che i democratici rubino anche il Senato" dopo i tentativi di rubare la Casa Bianca. "I democratici non prenderanno questa Casa Bianca, ci batteremo". Lo afferma Donald Trump in Georgia a poche ore dai ballottaggi che decideranno chi fra i democratici e i repubblicani controllerà il Senato. La candidata Repubblicana ha già fatto sapere che in caso di vittoria si opporrà in Senato alla certificazione della vittoria di Biden.

Candidata della Georgia con Trump: mi opporrò a Biden presidente - Kelly Loeffler, la senatrice repubblicana che cerca la riconferma al Senato per la Georgia, si opporrà in Congresso contro il processo per certificare la vittoria di Biden. "Gli americani meritano una piattaforma in Congresso, prevista nella Costituzione, per sollevare problemi elettorali così che possano essere risolti. E' per questo - dice a poche ore dall'apertura dei seggi in Georgia per gli attesi ballottaggi che decideranno la maggioranza in Senato - che il 6 gennaio voterò per concedere al presidente Trump e agli americani di essere ascoltati e sosterrò l'opposizione al processo per certificare il voto dei grandi elettori".

Trump: "Elezioni truccate, non abbiamo perso" - "Elezioni truccate, non c'è verso che abbiamo perso". Questo l'attacco frontale portato da Donald Trump in Georgia, nell'ultimo comizio prima del voto per i ballottaggi. Si tratta di uno dei "ballottaggi piu' importanti della storia. Tutto il mondo vi guarda", ha detto Trump ai sostenitori. "Spero che Mike Pence si schiererà con noi. E' una brava persona, mi piace molto. Nelle ultime settimane abbiamo dimostrato di aver vinto le elezioni con una valanga" di voti, ha aggiunto Trump riferendosi al fatto che il vicepresidente presiederà il Congresso al processo per certificare il voto dei grandi elettori e che ha invece dichiarato di non voler aiutare il tycoon nella sua mossa contro Biden.

Trump: "Georgia ultima linea difesa per salvare l'America" - I ballottaggi della Georgia sono per Trump "l'ultimo modo per difendere e salvare l'America che amiamo, l'ultima linea di difesa". Donald Trump ha detto che se vinceranno i democratici in Georgia trasformeranno il Paese aprendo agli immigrati. "Vi strapperanno la vostra copertura sanitaria. Se non agiamo subito non ci saranno più elezioni giuste. La libertà religiosa sparirà, così come il Secondo Emendamento e la polizia: i danni che potrebbero fare sono permanenti e irreparabili". "La posta in gioco non potrebbe essere piu' alta" in questi ballottaggi, ha aggiunto Trump in quello che sembra essere l'ultimo tentativo per ribaltare il risultato elettorale e ha esortato i suoi sostenitori a votare.