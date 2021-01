Media Usa: Trump ha chiesto a segretario Stato Georgia ricalcolo voti

Il presidente americano uscente, Donald Trump, ha chiesto al segretario di Stato della Georgia, il repubblicano Brad Raffensperger, di "trovare" abbastanza voti per ribaltare la vittoria di Joe Biden. A rivelarlo è il Washington Post, che ha ottenuto la registrazione della lunga telefonata (circa un'ora), nella quale Trump alterna rimproveri, lusinghe, preghiere e minacce di vaghe conseguenze nel caso Raffensperger rifiutasse.

Nonostante le pressioni del presidente, Raffensperger e il suo avvocato generale hanno però respinto le richieste, sottolineando che la richiesta di ricalcolo si basa su false teorie cospirative e che la vittoria del presidente eletto Joe Biden in Georgia per 11.779 voti è giusta ed accurata. Ma Trump ha contrattaccato. "I cittadini della Georgia sono arrabbiati, i cittadini del Paese sono arrabbiati. Non c'è niente di sbagliato nel dire che avete ricalcolato".

"Signor presidente, i dati che lei ha sono sbagliati", gli ha risposto Raffensperger. Ad un certo punto il presidente gli ha confidato: "Tutto quello che voglio fare è questo. Voglio solo trovare 11.789 voti, che sono molto più di quelli che abbiamo. Perché abbiamo vinto lo Stato".