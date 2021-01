Trump lascia la Casa Bianca: "Sono stati quattro anni incredibili"

"Sono stati quattro anni incredibili, abbiamo raggiunto tanti risultati insieme". Lo afferma Donald Trump nel suo ultimo discorso prima di imbarcarsi sull'Air Force One diretto a Mar-a-Lago, in Florida. Fra la piccola folla ci sono tutti i figli di Trump, da Ivanka a Tiffany, passando per Eric e Donald Jr. "Abbiamo tagliato le tasse, abbiamo snellito la burocrazia. Abbiamo centrato molti obiettivi", ha ricordato Trump.