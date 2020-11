Mediaset, la sfida per la Casa Bianca in tempo reale con "La Notte Americana"

Ufficio stampa

E' arrivato il grande momento. Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre si scoprirà chi ha vinto la sfida per la Casa Bianca tra Donald Trump e Joe Biden. Dalle 00.30 su Retequattro, Nicola Porro condurrà "La Notte Americana", lo speciale di Videonews in collaborazione e in simulcast con Tgcom24, con un aggiornamento costante dei risultati, commenti a caldo e collegamenti dalle principali città americane e dal mondo.