Usa, con la vittoria di Joe Biden tornano anche i cani alla Casa Bianca: Major e Champ saranno i "First dogs"

Con la vittoria alle elezioni americane di Joe Biden, alla Casa Bianca tornano i cani. Il candidato democratico porterà infatti con sé Major e Champ, due pastori tedeschi. Champ (il soprannome di Joe quando era bambino) è già abituato ai fasti delle residenze presidenziali. Biden gli aveva infatti dato il benvenuto nel dicembre 2008, quando era vicepresidente eletto e stava per assumere ufficialmente l'incarico. Una scelta con la quale si era attirato non poche critiche: Champ era stato infatti preso da un allevatore professionista scatenando l'ira delle organizzazioni per la difesa dei diritti degli animali. Memore della lezione, nel 2018 Biden ha adottato Major, un cucciolo di pastore tedesco che aveva vissuto primi mesi difficili. Sarà quindi il primo cane di un canile a vivere nella Casa Bianca. La tradizione dei "First Dogs" era stata interrotta da Donald Trump.