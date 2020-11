Un randagio alla Casa Bianca: con Biden arriva a Washington anche Major

Major, un randagio alla Casa Bianca. Non è il titolo di un film, è quanto avverrà nella realtà a gennaio. Con il presidente eletto Joe Biden, infatti, si insedieranno a Washington anche i suoi due cani, per la precisione due pastori tedeschi: Champ e Major, appunto. Per il primo sarà un ritorno: già nel 2012, quando Biden era vicepresidente di Obama, Champ si faceva immortalare accanto al suo padrone negli incontri pubblici nella residenza presidenziale. Major, invece, ha una storia a sé e farà il suo primo ingresso nella stanza dei bottoni, dopo essere stato nel box di un rifugio, fino all'adozione dei Biden, avvenuta tre anni fa, attraverso la Delaware Humane Association. In campagna elettorale i due amici a quattro zampe del candidato dem sono stati anche loro sotto i riflettori e hanno conquistato il cuore degli elettori animalisti. Così dopo quattro anni, i cani torneranno a saltare sul prato della Casa Bianca. Ed è proprio la storia "randagia" di Major, stavolta, a fare la differenza rispetto agli illustri predecessori