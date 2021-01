Gli ex presidenti Usa all'insediamento di Biden tranne Carter (giustificato) e Trump

Alla cerimonia di insediamento di Joe Biden sono presenti, come consuetudine, gli ex presidenti Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush. Non è prevista la partecipazione di Jimmy Carter che con i suoi 96 anni è il più anziano fra gli ex inquilini della Casa Bianca. E ovviamente Donald Trump, che è partito per la Florida e con questo gesto prosegue nella sua linea di ostilità nei confronti del risultato elettorale. A rappresentare la Casa Bianca ci ha pensato il vice di Trump, Mike Pence.