Donald Trump lascia la Casa Bianca (e Melania stavolta sorride)

Donald Trump e Melania hanno lasciato per l'ultima volta la Casa Bianca salendo a bordo del Marine One che per andare alla base militare di Andrews alle porte della capitale dove si svolge la cerimonia di addio, prima di imbarcarsi sull'Air Force One e volare nella loro residenza di Mar-a-Lago, snobbando la cerimonia di giuramento di Joe Biden e Kamala Harris. Incredibilmente la First Lady uscente è sorridente e non ha negato la stretta di mano al marito durante la passeggiata verso l'elicottero.

