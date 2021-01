Biden "sfratta" Trump dall'account Twitter presidenziale (e Donald ha un nuovo profilo)

Joe Biden giura e ottiene di diritto l'account ufficiale del presidente degli Stati Uniti. Il profilo @potus che significa "President of the United States" è ora in mano allo staff di Biden. Tutti i tweet dell'ex presidente Donald Trump sono stati traslocati sull'account potus45, essendo stato lui il 45° presidente. Ma Donald non potrà cinguettare da quel profilo e rimarrà, come deciso da Twitter, ancora bandito dal social.

