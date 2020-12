Elezioni Usa, corte suprema Wisconsin boccia secondo ricorso Trump

Afp

La corte suprema del Wisconsin ha negato per la seconda volta in questo mese il tentativo di Donald Trump di invalidare oltre 200mila voti ottenuti dal presidente eletto Joe Biden alle elezioni del 4 novembre. La corte, che ha un orientamento conservatore, ha deciso con quattro "sì" e tre "no". Si mette così fine agli sforzi di Trump di ribaltare l'esito voto in questo Stato a poche ore dalla conclusione del voto del collegio elettorale.