Donald Trump, risoluzione dem alla Camera per l'impeachment: "Ha incitato all'assalto di Capitol Hill"

I dem hanno presentato formalmente alla Camera l'articolo per l'impeachment contro Donald Trump, per aver incoraggiato l'assalto a Capitol Hill, che ha causato cinque morti e diversi feriti. Il capo di imputazione è incitamento all'insurrezione. Le quattro pagine del documento fanno inoltre riferimento alle sue false dichiarazioni contro la vittoria di Biden e alle pressioni sui dirigenti della Georgia per ribaltare l'esito del voto in quello Stato.

Trump, dichiara la risoluzione, "ha incitato alla rivolta minacciando i membri del Congresso e il vicepresidente, continuando a sostenere di aver vinto". La risoluzione tra l'altro esplicita che la condotta del 6 gennaio è in linea con i precedenti tentativi di "sovvertire e ostruire la certificazione dei risultati delle elezioni del 2020". Viene anche citata la telefonata al segretario di stato della Georgia, un repubblicano, per chiedere di "trovare" i voti necessari per consentirgli la vittoria. Nella risoluzione si chiede anche l'interdizione dai pubblici uffici, poiché il presidente potrebbe costituire una minaccia anche per il futuro.

Intanto i repubblicani hanno bloccato alla Camera una risoluzione che chiede al vice presidente Mike Pence di invocare il 25esimo emendamento della Costituzione e rimuovere il presidente Donald Trump dall'incarico. I dem avevano chiesto al Grand Old party il consenso di portare immediatamente la risoluzione in aula per il dibattito ma i repubblicani si sono opposti con un voto orale. I democratici hanno quindi annunciato che martedì chiederanno un voto registrato sulla stessa risoluzione, che concede 24 ore di tempo a Pence per fare ricorso al 25/mo emendamento.