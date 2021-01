Assalto al Congresso Usa, Nbc: morta la donna che era stata ferita gravemente

Non ce l'ha fatta la donna che era stata ferita gravemente nello scontro a fuoco nato tra i sostenitori pro Trump e la polizia dopo l'assalto al Congresso americano. La donna era stata ricoverata d'urgenza in un ospedale di Washington, ma è morta poco dopo. Lo ha reso noto l'emittente americana Nbc. La polizia non ha dato altri dettagli sulle circostanze.