Coronavirus in Usa, a Miami scatta il coprifuoco

La città di Miami vara il coprifuoco per tentare di fermare il rapido incremento dei contagi da coronavirus: sarà in vigore dalle 22 alle 5 del mattino. Le uniche eccezioni per chi va o torna dal lavoro, per le emergenze mediche e per portare a spasso il cane entro cento metri da casa. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui