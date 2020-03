Coronavirus Francia, Macron: siamo solo all'inizio dell'epidemia

"Siamo soltanto all'inizio di questa epidemia" di coronavirus in Francia. Loo ha affermato il presidente francese, Emmanuel Macron, visitando una centrale che gestisce le chiamate urgenti in un ospedale parigino. "Siamo solo all'inizio, bisogna essere molto chiari, lucidi - ha detto Macron -. Siamo organizzati e in particolare i nostri Pronto Soccorso affrontano l'inizio della crisi". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui