Coronavirus, Xi a Conte: insieme per la Via della Seta della salute

La Cina è disponibile "a lavorare con l'Italia per contribuire alla cooperazione internazionale nella lotta all'epidemia e per la costruzione di una Health Silk Road", una nuova Via della Seta dedicata alla salute. E' la proposta del presidente Xi Jinping avanzata a Giuseppe Conte. L'Italia ringrazia la Cina "per il prezioso sostegno e l'assistenza nei momenti difficili", ha risposto il premier.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui