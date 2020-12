Coronavirus, venerdì a Mosca via a vaccinazione di massa

Ansa

Venerdì a Mosca prende il via la campagna di vaccinazione di massa contro il coronavirus. Lo ha annunciato il sindaco della capitale russa Serghei Sobyanin. "In coordinamento con il governo, iniziamo ad offrire appuntamenti online agli operatori educativi e sanitari, così come ai lavoratori dei servizi sociali della città", ha detto. Man mano che arriveranno nuovi lotti si potrà ampliare l'elenco delle persone da vaccinare.