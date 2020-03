Coronavirus, Usa primo Paese al mondo per numero di casi: oltre 82mila

Gli Stati Uniti sono ora diventati il primo Paese al mondo per casi di coronavirus. Secondo i dati della John Hopkins University. i contagiati sono 82.404, più di Cina e Italia. Per quanto riguarda le vittime, sono almeno 237 i morti in un giorno negli Stati Uniti, mai così tanti dall'inizio dell'epidemia. Il bilancio è in totale di oltre 1.200 vittime. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui