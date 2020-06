Coronavirus, Usa: più morti che nella Prima Guerra Mondiale | Gli aeroporti di Pechino cancellano 1.200 voli 

Sono 758 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Ucraina nelle ultime 24 ore, il numero piùalto di nuovi contagi in un giorno dall'inizio dell'epidemia. Lo riporta il Consiglio nazionale di Sicurezza e Difesa di Kiev, ripreso dai media locali. Stando ai dati ufficiali, in Ucraina sono stati accertati finora 33.234 casi di Covid-19 e 943 persone sono morte a causa del nuovo virus, 31 delle quali nel corso dell'ultima giornata. Le persone guarite sono in tutto 14.943.