Coronavirus, un italiano in quarantena: “Durante il viaggio abbiamo avuto sempre mascherine e guanti”

“Tra di noi non ci sono stati contatti diretti di alcun tipo”: è così che Paolo, uno dei 56 italiani in quarantena a Cecchignola, rassicura a “Pomeriggio Cinque”. L’uomo è stato posto in isolamento nell’attesa degli ultimi accertamenti medici per escludere il contagio da coronavirus. Gli italiani non possono incontrare le proprie famiglie e anche tra di loro le norme di sicurezza da seguire sono molte: “Possiamo vederci per qualche ora nelle zone comuni con mascherina e guanti", precisa l'uomo. Inoltre, Paolo ha voluto aggiungere: “Per tutto il viaggio abbiamo indossato sempre mascherine e guanti: non abbiamo mai avuto contatti diretti tra di noi”.