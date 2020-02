Coronavirus, protesta di Pechino contro stop ai voli verso la Cina | Bilancio sale a 565 morti e oltre 28mila contagiati

I due cinesi ricoverati a Roma restano in terapia intensiva L'ultimo bilancio parla di 565 morti e oltre 28.200 persone contagiate in tutto il mondo. I due cinesi ricoverati da otto giorni all'ospedale Spallanzani di Roma sono in condizioni critiche, ma stabili. Il quadro clinico della coppia si era aggravato circa 48 ore fa e, permanendo lo stato di gravità, i due si trovano ancora in terapia intensiva.

Lagarde: "Dobbiamo essere cauti e prudenti" Per la presidente della Bce, Christine Lagarde, "vi sono ancora rischi e una grande incertezza dal coronavirus sull'economia cinese e su quella globale". "Dobbiamo essere cauti, prudenti e pazienti", ha sottolineato. "Queste pandemie - ha aggiunto - tendono a colpire l'economia, ma una volta arginate l'economia subisce un rimbalzo al rialzo" in "una sorta di andamento ondulatorio". La Bce sta "comunque analizzando gli effetti del contagio", ha ricordato Lagarde.

Turismo in Italia rischia una perdita di 13 milioni di presenze Uno dei settori più colpiti sarà quello del turismo. Per Vittorio Messina, presidente di Assoturismo

Confesecenti, "la paura del virus rischia di costare al turismo italiano almeno 1,6 miliardi di euro e oltre 13 milioni di presenze. E sono stime conservative: se la psicosi dovesse continuare il conto potrebbe essere ancora più salato".