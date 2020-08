Coronavirus, Ue: prima intesa per 400 milioni di dosi di vaccino

Contagi in salita in Germania - Un nuovo record di contagi in Germania con 1.449 casi nelle ultime 24 ore (giovedì erano 1.445). Secondo il Robert Koch Institut è il numero più alto di infezioni dal primo maggio, con un fattore di contagio giornaliero R0 di 0,91, mentre il livello medio di contagio sui sette giorni è salito sopra la soglia di 1,06. "Questo trend è allarmante - ha spiegato l'istituto - e un ulteriore inasprimento della situazione deve essere assolutamente evitata".

Francia e Regno Unito impongono la quarantena reciproca - Il Regno Unito imporrà la quarantena di 14 giorni a chi arriverà da Francia, Olanda, Monaco, Malta, Turks & Caicos, e Aruba. Lo annuncia su Twitter il segretario di Stato ai Trasporti di Londra, Grant Shapps. Clement Beaune, segretario di Stato agli Affari europei di Parigi, reagisce annunciando una "misura di reciprocità", che imporra' quindi la quarantena francese a chi arriva dalle Isole oltre Manica.

La Francia dichiara Parigi e Marsiglia zone a rischio - Il responsabile del servizio sanitario nazionale francese, Jerome Salomon, ha comunicato che Parigi e Marsiglia sono state dichiarate zone a rischio a causa del forte aumento delle infezioni. Salomon ha avvertito che "la situazione si sta deteriorando di settimana in settimana" in Francia, mentre cluster di virus emergono ogni giorno in seguito a riunioni di famiglia, grandi feste e incontri durante le vacanze estive. Un decreto del governo consente quindi alle autorità di imporre misure più severe nelle aree di Parigi e Marsiglia.



Messico: superato il mezzo milione di contagi - Il Messico ha superato il mezzo milione di casi confermati di positività al coronavirus, dopo aver registrato 7.371 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute, specificando che ora nel Paese i contagiati sono 505.293 con 55.293 morti.