Coronavirus, la tv sudcoreana Arirang: "Non stanno dicendo la verità"

Il coronavirus che sta mettendo in ginocchio la Cina avrebbe preso vita in un laboratorio che si trova nei pressi del mercato del pesce di Wuhan. E' quanto sostiene anche un'inchiesta di una tv coreana, che contesta la versione ufficiale fornita da Pechino, riprendendo le teorie rilanciate da due scienziati cinesi. Il laboratorio in questione - che sorge vicino all’Union Hospital, dove il primo gruppo di medici è stato infettato durante l'epidemia - risultava autorizzato dalle autorità cinesi. I rumors sulla possibilità che il coronavirus sia partito da un laboratorio del governo di Wuhan è stata riportata da diversi media internazionali.