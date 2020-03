Coronavirus, Trump evoca "ripercussioni" contro la Cina

Il presidente americano Donald Trump ha evocato la possibilità di "ripercussioni" contro la Cina per come ha gestito la vicenda del coronavirus. "Sarebbe stato molto meglio se avessimo conosciuto le cose mesi prima, avremmo potuto contenere l'epidemia. E certamente il mondo sta pagando e pagherà un prezzo molto alto per quello che hanno fatto", ha aggiunto il tycoon.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui