Coronavirus, San Francisco ordina di restare a casa 

La città di San Francisco ha ordinato ai residenti di gran parte della regione della Baia di restare a casa per le prossime tre settimane e il più possibile lontano dalle altre persone per fermare la diffusione del contagio da coronavirus. E' la misura più severa presa finora in tutti gli Stati Uniti. L'ordinanza riguarda sei contee per 6,7 milioni di cittadini.