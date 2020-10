Coronavirus, record di nuovi casi in Francia: oltre 52mila

E' record di nuovi contagi di coronavirus in Francia : nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati oltre 52mila. Lo ha annunciato il ministero della Sanità transalpino. Il totale dei casi nel Paese sale così a 1.138.507, con un tasso di positività dei test al 17%. I decessi in un giorno sono stati 116, portando il totale a 34.761.

E' record di nuovi casi di coronavirus nel mondo per il terzo giorno consecutivo, la metà in Europa. E' l'ultimo allarme dell'Oms.

La situazione in Spagna - Coprifuoco notturno dalle 23 alle 6 e stato di emergenza per 15 giorni, anche se con ogni probabilità verrà prolungato fino a maggio. La Spagna vara misure speciali per tutto il Paese - solo le Isole Canarie sono escluse dalle restrizioni notturne - per far fronte alla seconda ondata di coronavirus che sta colpendo l'Europa tutta. e' l'ultimo allarme dell'oms.

La situazione Gran Bretagna - Più di 20mila in un giorno i nuovi positivi in Gran Bretagna, dove si spera di riuscire a vaccinare medici e infermieri in prima linea nella lotta al virus entro Natale. Un piano ancora in fase di elaborazione, forte però delle parole di Anthony Fauci, l'immunologo a capo della task force della casa bianca: sapremo se un vaccino sarà sicuro ed efficace entro inizio dicembre, ha detto, anche se per farlo arrivare a tutti serviranno diversi mesi.

La situazione in Germania - Undici mila i nuovi casi in 24 ore, ha reso noto l'Istituto Robert Koch che traccia l'andamento della pandemia e svolge un ruolo di consulenza per il governo tedesco. Nella notte di venerdì, la sede dell'istituto è stata attaccata con dispositivi incendiari, nessun ferito. Forse non un caso, ha fatto sapere la polizia: si pensa infatti a un attacco politicamente motivato.

La situazione negli Usa e in Colombia - Negli Stati Uniti, invece, sono stati registrati più di 83mila nuovi contagi per il secondo giorno consecutivo, mentre la Colombia è diventata l'ottavo Paese al mondo ad aver superato un milione di casi dall'inizio della pandemia.