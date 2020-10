Coronavirus, record di nuovi casi in Francia: 45.422 in 24 ore

Afp

La Francia registra un nuovo record di contagi in 24 ore: 45.422 positivi nelle ultime. Lo riferisce il governo transalpino, sottolineando che il tasso di positività ha toccato il 16%. Cala il numero dei decessi in un giorno, 138 contro i 184 di venerdì, e rallentano i nuovi ricoverati in rianimazione (233 contro i 300 del giorno precedente). In rianimazione e terapie intensive si trovano attualmente un totale di 2.491 malati di Covid-19.